Bolsonaro após decisão sobre Lula: 'Fachin tem forte ligação com PT'

Bolsonaro também comentou o impacto da decisão de Fachin no mercado financeiro (foto: Marcos Correia/PR) Jair Bolsonaro (sem partido) comentou a decisão do ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), anulando os processos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com a decisão, Lula se torna o maior rival do presidente nas eleições de 2022.









A declaração foi dada durante entrevista à CNN Brasil em frente ao Palácio da Alvorada.





"Agora, todo mundo foi surpreendido com isso daí. Afinal de contas, as bandalheiras que esse governo fez estão claras perante toda a sociedade. Você pode até supor, né, a questão do sítio em Atibaia, do apartamento, mas você tem coisas dentro do BNDES, que o desvio chegou na ordem de meio trilhão de reais com obras fora do Brasil”, completou o presidente.









Leia também: Bolsonaro também comentou o impacto da decisão no mercado. “Você pode ver: a bolsa já foi lá pra baixo e o dólar lá em cima. Agora espero que a turma do STF restabeleça o julgado.”Leia também: Lava-Jato: Fachin anula condenações de Lula, que retoma direitos políticos

Só Lula supera Bolsonaro



Apenas o ex-presidente petista demonstra ter mais capital político que o atual ocupante do Palácio do Planalto (foto: Agência Brasil/Reprodução) Em pesquisa de opinião que mede o potencial de voto de 10 possíveis candidatos nas eleições presidenciais de 2022, apenas o ex-presidente petista demonstra ter mais capital político que o atual ocupante do Palácio do Planalto.





No levantamento, feito pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), 50% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar em Lula se ele se candidatasse novamente à Presidência, e 44% afirmaram que não o escolheriam de jeito nenhum.



Bolsonaro aparece com 12 pontos percentuais a menos no potencial de voto (38%), e 12 a mais na rejeição (56%).





Prisão de Lula





Em 14 de setembro de 2016, o Ministério Público Federal denunciou Lula e mais sete pessoas pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.





Em 20 de setembro de 2016, o juiz Sergio Moro aceitou a denúncia e Lula tornou-se réu na Operação Lava-Jato.





Preso em 7 de abril de 2018 após se entregar à Polícia Federal, Lula permaneceu na cadeia por 580 dias. Ele foi condenado por Moro a nove anos e seis meses de prisão. Na segunda instância, a pena foi aumentada para 12 anos e um mês.

Lula está livre desde novembro do ano retrasado, quando a prisão em 2° instância, salvo casos de flagrantes, foi derrubada.





Em abril de 2019, numa decisão unânime, a 5ª Turma do STJ manteve a condenação de Lula e reduziu a pena para oito anos e 10 meses por corrupção passiva e a de lavagem de dinheiro de 12 anos e 1 mês para oito anos e 10 meses de prisão.

O ex-presidente nega todas as acusações.



