Carlos Bolsonaro dá cutucada em Mandetta e o chama de 'cara de jegue'

Carlos Bolsonaro ataca ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (foto: EVARISTO SA / AFP / Agência Brasil) Luiz Henrique Mandetta, trabalhe candidatura presidencial em 2022 provocou reação do vereador carioca, Carlos Bolsonaro (Republicanos). Na publicação compartilhada nesta sexta-feira (26/2), o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou o médico de “cara de jegue”. A repercussão da divulgação de que o DEM deu carta branca para que o ex-ministro da Saúde,, trabalheprovocou reação do vereador carioca,(Republicanos). Na publicação compartilhada nesta sexta-feira (26/2), o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou o médico de “cara de jegue”.









"‘Fique em casa, só procure um médico se sentir falta de ar’. Cara de jegue, segurando num taco, aglomerando e ignorando o uso da máscara. ‘Se é do bem, que mal tem?’”, escreveu.





Na quarta-feira (14/2), a cúpula do partido Democratas se reuniu em Brasília para discutir a candidatura do ex-ministro à presidência em 2022. Mandetta havia cogitado deixar o partido após a sinalização de um possível apoio a Bolsonaro.





A reunião serviu para acalmar os ânimos do médico e foi dada uma carta branca para que ele trabalhe em sua candidatura ao Planalto. Mandetta tem até março para mudar de sigla, caso ele não concorde com a aliança com Bolsonaro, desejada pelo partido.