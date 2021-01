Carlos Bolsonaro apaga tuíte em que acusa BBBs de furarem fila da vacina

Carlos Bolsonaro confunde 'imunizados' do BBB com 'imunizados' da COVID-19 (foto: Redes sociais/Reprodução) Big Brother Brasil parecem ter confundido a cabeça de Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e vereador do Rio de Janeiro. Ele apagou uma publicação em que citava os ‘imunizados’ (do paredão) e alegava que a TV Globo havia vacinado os participantes. Alguns termos utilizados noparecem ter confundido a cabeça de, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e vereador do Rio de Janeiro. Ele apagou uma publicação em que citava os ‘’ (do paredão) e alegava que a TV Globo haviaos participantes.









Uma dessas pessoas foi Carlos Bolsonaro, o "filho 02" do presidente. Ele compartilhou um print de uma matéria com o comentário de uma internauta questionando se os BBBs faziam parte do grupo de prioridade da vacina. “Vacinados sem prioridade do bem?”, escreveu o parlamentar e logo em seguida apagou a publicação.





Depois, ele voltou publicar sobre o mesmo assunto, mas cortando a parte que fala das vacinas. “‘Aglomeração do bem!’, ‘Não uso de máscaras do bem!’, ‘ Fique em casa você, trabalho para os funcionários da grobo!’”, escreveu.





- %u201CAglomeração do bem!%u201D

- %u201CNão uso de máscaras do bem!%u201D

- %u201C Fique em casa você, trabalho para os funcionários da grobo!%u201D pic.twitter.com/nqmdlAhgi1 %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 27, 2021







Mas, já era tarde demais e várias pessoas salvaram o print.





Apagou a outra publicação pq pagou mico com o imunizado ne hahahH pic.twitter.com/hJqFt5pbuF %u2014 Lisa (@LISA_4BB) January 27, 2021



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira