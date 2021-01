COVID-19: Carlos Bolsonaro nega ter se vacinado em segredo

Vereador Carlos Bolsonaro é alvo de mais uma polêmica nas redes sociais (foto: Wikimedia Commons)

A única coisa que devo ter furado deve ter sido a mãe de quem divulga mais uma fakenews de nível global e diária! A escória não vive sem mentir e manipular! Não tomei vacina alguma!



Invermectina quando e se um dia necessário para o tratamento adequado! Bom dia a todos! %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 22, 2021



Mais uma polêmica envolvendo o filho 02 do presidenteviraliza nas redes sociais. Dessa vez, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) é assunto no Twitter, onde aparece entre os assuntos mais comentados da rede, na manhã desta sexta-feira (22/01), por causa de uma atitude aparentemente contraditória: ele teria se vacinado contra aCarlos nega. Ele fala apenas de uma medicação que não tem comprovação científica para combater o coravírus, a Invermectina. Ao contrário, serve para matar vermes, segundo a bula do medicamento.No entanto, apesar de Carlos ter negado que vacinou em segredo, ana rede social é de, em sua maioria, de espanto.Afinal, a família Bolsonaro faz parte dos adeptos do que ficou conhecido por negacionistas , sujeitos anti-vacinas; alguns também acreditam que a terra é plana , entre outra crenças a despeito do que diz e confirma a ciência.O presidente Jair Bolsonaro disse que não irá se vacinar tendo em vista que já se infectou com o coronavírus, desconhecendo o que atesta a ciência: a reinfecção é uma realidade e, portanto, a vacinação é indicada para todos, independentemente de ter sido contaminado pelo vírus que provoca a COVID-19, que em alguns casos pode ser fatal e deixar sequelas graves.Também opelo mesmo motivo do pai.O senador Flávio Bolsonaro ainda não se pronunciou de público a respeito. Porém, distorceu um estudo para desestimular a vacina contra a COVID-19 . Até hoje, Carlos também não havia se pronunciado sobre a vacinação.Agora, sabe-se que Carlos Bolsonaro não vai se prevenir, irá usar o Invermectina, em caso de contaminação, conforme declarou em seu posto no Twitter, na manhã desta sexta-feira (22/01).