Carlos Bolsonaro publica foto de homem de salto para ironizar Coronavac

Post de Carlos Bolsonaro causou reação favoráveis e contrárias no Twitter (foto: Redes Sociais/Reprodução) Instituto Butantan anunciar que avereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-MG), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), usou as redes sociais para fazer piada sobre o assunto. Logo após oanunciar que a eficácia global da Coronavac é de 50,38% , o(Republicanos-MG), filho do presidente(sem partido), usou as redes sociais para fazersobre o assunto.





"Pelo jeito o Coronavac tem a mesma probabilidade de acerto do prudente e sofisticado jogar de um lado só", brincou.

Na semana passada, o instituto afirmou que a eficácia da vacina era de 78% para casos leves e 100% para os graves.





Pelo jeito o coronavac tem a mesma probabilidade de acerto do prudente e sofisticado jogar de um lado só! pic.twitter.com/YRdg5DzFXq %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 12, 2021





A “piada” acabou repercutindo no Twitter. Nos comentários, usuários brincam com os dados da vacina e têm falas negacionistas. De outro lado, pessoas acusam Carlos Bolsonaro de ser machista e homofóbico.







Vacina segue padrão exigido

Apesar do percentual da Coronavac ser menor do que o anunciado inicialmente, ele está acima do índice de 50%, exigido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).





Segundo o Butantan, entre os 9242 participantes da pesquisa da Coronavac no Brasil, foram identificados 252 diagnósticos positivos, sendo 85 entre os 4.653 vacinados e 167 entre os 4.599 que receberam placebo.

*Estagiária sob supervisão