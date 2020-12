Facebook: Bolsonaro posta imagem que mostra que Carlos controla seu perfil

Imagem publicada no Twitter do presidente e depois apagada é uma captura de tela de uma postagem feita na conta oficial de Bolsonaro no Facebook (foto: Reprodução/Twitter ) Jair Bolsonaro (sem partido) publicou no Twitter – ao que parece acidentalmente – um print de uma postagem em sua página no Facebook criada por um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). A imagem foi apagada minutos depois e a mensagem repostada, mas sem o nome de Carlos. O presidente(sem partido) publicou no– ao que parece acidentalmente – um print de uma postagem em sua página nocriada por um de seus filhos, o vereador(Republicanos-RJ). A imagem foi apagada minutos depois e a mensagem repostada, mas sem o nome de Carlos.





Na mensagem, o presidente justifica a demora do governo em desenvolver um plano de imunização nacional contra a COVID-19. O texto defende a autonomia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), diz que o Executivo federal tem pressa em obter a vacina, mas que "a questão da responsabilidade por reações adversas é um tema de grande impacto e que precisa ser muito bem esclarecido".





VACINA: pic.twitter.com/RHBBFzxffV — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 27, 2020

O texto afirma ainda que o presidente, O texto afirma ainda que o presidente, "caso exercesse pressões pela vacina, seria acusado de interferência e irresponsabilidade" , e que "tão logo um laboratório apresente seu pedido de uso emergencial ou registro junto à Anvisa, e esta proceda a sua análise completa e o acolha, a vacina será ofertada a todos e de forma gratuita e não obrigatória".





A imagem publicada no Twitter do presidente é uma captura de tela de uma postagem feita na conta oficial de Bolsonaro no Facebook. Porém, o print foi feito por algum administrador da página. Assim, logo abaixo do nome da página, aparece a identificação do usuário que criou a postagem. No caso, Carlos Nantes, o filho vereador do presidente, cujo nome completo é Carlos Nantes Bolsonaro.