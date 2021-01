Carlos Bolsonaro ataca 'robozada' em posts do pai e as 'putas do sistema'

Carlos Bolsonaro reagiu às críticas de internautas em post do presidente Jair Bolsonaro (foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo 23/11/18) presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o vereador, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), utilizou as redes sociais para comentar um post do pai. Segundo Carlos, os “robôs” invadem as publicações do presidente para falar mal dele, e as redes sociais não fazem “nada” para intervir. O filho 02 do(sem partido), o vereador,(Republicanos-RJ), utilizou as redes sociais para comentar um post do pai. Segundo Carlos, os “robôs” invadem as publicações do presidente para falar mal dele, e as redes sociais não fazem “nada” para intervir.





A robozada invadindo cada post com as ofensas e as PUTAS DO SISTEMA não dão um pio %u201Cdemocraticamente%u201D! %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 8, 2021





Carlos fez o comentário em um post de Bolsonaro em que o presidente destaca o encontro com Motegi Toshimitsu, ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, "nosso parceiro mais tradicional na Ásia com fortes laços culturais".





"Fui convidado para a abertura das Olimpíadas de Tokio em julho", diz Bolsonaro no post que recebeu várias críticas de internautas.



Um dos motivos foi o vídeo postado em que a equipe brasileira aparece sem máscara, trocando apertos de mãos, enquanto toda a comitiva japonesa se mantém com a proteção facial.





"A equipe inteira do Bolsonaro sem máscara versus a outra equipe completamente protegida. Bolsonaro vc é uma vergonha internacional", postou um. "Claro, o povo morrendo!!! Quanto orgulho!!", disse outra.





*Estagiária sob supervisão da editora assistente Vera Schmitz