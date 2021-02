Anastasia tem a ponta em disputa por vaga no Senado Federal, diz pesquisa

Desde 2015 em Brasília, Anastasia pode concorrer a novo mandato de senador (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Entenda

A pesquisa

Antonio(PSD) lidera a disputa por uma das vagas de Minas Gerais noFederal. Parlamentar desde 2015, ele soma 27,1% das intenções de voto. O levantamento foi feito pelo Instituto. No próximo ano, os eleitores de cada estado vão definir o dono de uma das três cadeiras de cada unidade da federação.O segundo colocado é o deputado federal André(Avante), com 10,9%. Também parlamentares federais,(PT) e Áurea Carolina (Psol) têm 6,5% e 5,5%, respectivamente.Em quinto lugar, está Agostinho Patrus (PV), presidente da Assembleia Legislativa. Ele soma 4,8%.Vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, Duda(PDT) aparece na sequência, com 3,8%. Em 2018, quando ainda era filiada ao Psol, ela representou o partido na disputa pelo Senado.Paulo Abi-Ackel, deputado federal pelo PSDB, tem 2,9%. Ex-vereador da capital mineira e atualmente na secretaria-geral do governo de Romeu Zema, Mateus Simões (Novo) recebeu 2,8% das intenções.O grupo que manifestou a intenção de votar em branco ou nulo – ou optou por não escolher os candidatos citados – é composto por 23,8% dos entrevistados. Há, ainda, 11,9% que não opinaram.O mandato de senador dura oito anos. Atualmente, além de Anastasia, Carlos Viana (PSD) e Rodrigo Pacheco (DEM) representam o eleitorado mineiro na Câmara Alta do Congresso Nacional.O tempo de mandato no Senado faz com que o número de vagas em jogo mude a cada quatro anos. Em 2018, quando Pacheco e Viana venceram, dois postos estavam em disputa. Em 2022, haverá apenas uma vaga.Para dar forma ao levantamento, o Paraná Pesquisas entrevistou 1.638 eleitores.As conversas, mantidas por telefone, ocorreram entre os dias 18 e 22 deste mês.O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2,5%.