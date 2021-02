Condenações de Lula são justas para 57% dos brasileiros, diz pesquisa

AM

Para 37,6% da população, segundo a pesquisa, condenação de Lula foi injusta (foto: Paulo Pinto/Agência PT ) da população brasileira acredita que a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi justa. Essa é a opinião de 57% das pessoas ouvidas pelo instituto. Estudo realizado pelo Paraná Pesquisas aponta que mais da metadeacredita que afoi. Essa é a opinião de 57% das pessoas ouvidas pelo instituto.









Daqueles que acreditam que a condenação do ex-presidente foi justa, a maioria são homens representados por 59,5% das respostas. Seguidos por pessoas de 35 a 44 anos (59,5%); os que têm ensino superior (63%) e moradores do Sul do Brasil (63,8%).





Já no caso da condenação injusta, a maioria são mulheres representadas por 38,2% das respostas. Seguidas por pessoas de 60 anos ou mais (41,8%); os que estudaram até o ensino fundamental (43,3%) e moradores do Nordeste do país (47,9%).



Condenação





Lava Jato.



Em 2017, foi condenado pelo então juiz federal Sergio Moro por conta do processo que investigou o tríplex no Guarujá (SP).



Em 2019, foi novamente condenado na 1ª Instância da Justiça Federal pelo caso do sítio de Atibaia. Lula foi condenado em duas ações penais decorrentes da operaçãoEm 2017, foi condenado pelo então juiz federalpor conta do processo que investigou oEm 2019, foi novamente condenado na 1ª Instância da Justiça Federal pelo caso do sítio de Atibaia.





Pesquisa





Para a realização da pesquisa foi utilizada uma amostra de 2.264 habitantes, sendo esta estratificada segundo sexo, faixa etária, escolaridade, nível econômico e posição geográfica.





O trabalho de levantamento dos dados foi feito por meio de entrevistas pessoais telefônicas com habitantes com 16 anos ou mais em 26 Estados e Distrito Federal e em 200 municípios brasileiros, de 16 a 19 de fevereiro de 2021.





A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais e o grau de confiança do estudo é de 95%.