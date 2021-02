PF suspeita que visitantes levaram celulares para Daniel Silveira na cadeia

Deputado Daniel Silveira foi transferido para o Batalhão Especial da PM do Rio (foto: Agência Brasil) celulares encontrados com o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) em uma vistoria feita por agentes nessa quinta-feira (18/02) foram repassados ao parlamentar por visitantes. O Supremo Tribunal Federal (STF) vai determinar a abertura de um novo inquérito para apurar o fato. A Polícia Federal suspeita que os doisencontrados com o deputado federal(PSL-RJ) em uma vistoria feita por agentes nessa quinta-feira (18/02) foram repassados ao parlamentar por visitantes. O Supremo Tribunal Federal (STF) vai determinar a abertura de um novo inquérito para apurar o fato.









Os celulares serão periciados pela PF dentro do inquérito das fake news, conduzido pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Após os agentes terem encontrado os celulares, Silveira foi transferido para o Batalhão Especial da Polícia Militar do Estado do Rio.





Ele deve ficar preso ao menos até a Câmara dos Deputados votar se mantém ou derruba a prisão . Depois disso, caberá a Alexandre de Moraes decidir se a prisão em flagrante seria convertida em prisão preventiva ou se é possível aplicar outras medidas cautelares contra ele.





O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), marcou a sessão deliberativa do plenário para as 17h desta sexta-feira (19/02), com votação aberta, a fim de apreciar a medida cautelar do STF contra o parlamentar. O relator do caso será o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), que é favorável à manutenção da prisão.