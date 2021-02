Presidente do PSL em MG é contra prisão de Daniel Silveira: 'Houve excesso'

Delegado Marcelo Freitas é presidente do PSL em Minas desde 3 de fevereiro (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados) Presidente do Partido Social Liberal (PSL) em Minas Gerais, o deputado federal Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG) é contra a Supremo Tribunal Federal (STF) e defender o Ato Institucional número 5 (AI-5), lei mais rígida da Ditadura Militar. do) em, o(PSL-MG) é contra a prisão do colega de Parlamento e ainda correligionário Daniel Silveira (PSL-RJ) . Silveira foi preso em flagrante na noite da última terça-feira (16/02) por proferir e divulgar em vídeos ataques verbais a ministros do) e defender o Ato Institucional número 5 (AI-5), lei mais rígida da Ditadura Militar.









Marcelo Freitas é presidente do PSL em Minas desde 3 de fevereiro deste ano, quando substituiu o deputado federal Charles Evangelista (PSL-MG), que renunciou ao posto. Antes de concluir contra a prisão de Daniel Silveira, no mesmo texto divulgado, Freitas critica a ação do colega e ainda correligionário, investigado em um inquérito no STF por fomentar a divulgação de notícias falsas.





“A ação do deputado Daniel Silveira é deprimente, reprovável! Nos parece indiscutível. É preciso garantir a autonomia, independência e respeito entre os poderes”, afirmou Freitas, que disse usar de argumento “extremamente técnico” na posição.





Nesta sexta-feira (19/02), a partir das 17h, a Câmara dos Deputados fará uma sessão deliberativa para decidir se Daniel Silveira continua preso ou não. Em votação aberta, vencerá a posição da maioria dos deputados federais.