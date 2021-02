Governo federal prepara socorro a cidades atingidas por chuvas, diz Pacheco

Santa Maria de Itabira, na Região Central de MG, enfrenta situação calamitosa após temporal (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Atingidos podem solicitar isenção de tarifas

O Palácio do Planalto constrói medidas para dar suporte financeiro às cidades afetadas pelasdesta temporada. A informação foi dada nesta segunda-feira (22/02), pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo(DEM-MG). Ele disse ter tratado do tema com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e com Waldery Rodrigues Júnior, secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia.“Há uma percepção do governo federal de que precisa agir, abrindo crédito extraordinário que provavelmente virá por uma medida provisória (MP), para fazer o socorro necessário aos municípios atingidos pelas chuvas”, garantiu, em entrevista coletiva.Em Minas Gerais, um temporal assolou a pequena Santa Maria de Itabira , na Região Central. Há mais de 160 desabrigados. Morreram no desastre uma criança de 5 anos, um pai e suas duas filhas, um homem de 36 anos e uma mulher de 49 anos. A cidade perdeu, ainda, doses de vacinas contra COVID-19 “O Congresso Nacional é solidário aos municípios e estados, e está tomando as providências para, juntamente com o governo federal, socorrê-los da forma que se exige: com recursos necessários para a recuperação e o restabelecimento da normalidade”, disse Pacheco, que citou as águas que castigaram partes do estado mineiro. A Zona da Mata também sofre com o efeito das chuvas.é outro estado assolado pela força das águas. A bancada de senadores também contactou Pacheco em prol de auxílio ao estado.Em janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), promulgou lei que garante isenção temporária de água,e esgoto aos atingidos por enchentes.O mecanismo beneficia consumidores residenciais, comerciais e industriais. Para ter acesso ao benefício, é preciso se cadastrar na Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e na Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O mesmo vale para a Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Copanor), subsidiária dos serviços hídricos em parte do estado.