Carla Zambelli: 'O povo quer a liberdade de Daniel Silveira'

“Esse painel que a gente vê não está em consonância com o clamor das redes sociais, do povo brasileiro do que eles têm dito desta prisão. O povo brasileiro quer a liberdade de Daniel Silveira. Nós somos representantes do povo e esse povo quer que continuemos falando por eles”, disse Zambelli, que pediu para que os colegas não pensassem na ideologia de Silveira.





“Votem com as suas consciências e não pensando na ideologia de Daniel Silveira, mas pensando nas nossas prerrogativas que podem estar muito frágeis no dia de hoje”, concluiu.





O apelo de Zambelli foi em vão. Com 497 deputados aptos para votar, 364 concordaram com a manutenção da prisão de Daniel Silveira. Outros 130 foram contra. Eram necessários 257 votos para que o parlamentar permanecesse recluso.

Antes de a decidir pela manutenção da prisão do deputado federal (PSL-RJ), nesta sexta-feira (19/02), sua companheira de partido, deputada (PSL-SP), discursou e disse que a