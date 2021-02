'Cassou meu direito à palavra', diz Kim Kataguiri após interrupção de Lira

Kim Kataguiri foi interrompido por Arthur Lira (foto: Tv Brasil/Reprodução) presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), interrompeu a fala do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) durante a sessão da Câmara que discute se mantém ou não a ordem de prisão contra o deputado , interrompeu a fala dodurante a sessão daque discute se mantém ou não a ordem de prisão contra o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ).









Lira cassou meu direito à palavra. Medida ilegal e antirregimental pois o relatório não foi divulgado previamente, logo, não haveria como qualquer deputado saber se a dep Magda Mofatto sustentaria a prisão ou soltura do parlamentar, motivo pelo qual me inscrevi para falar a favor %u2014 Kim Kataguiri %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@KimKataguiri) February 19, 2021 Pelas redes sociais, Kim defendeu seu direito de fala. “Lira cassou meu direito à palavra. Medida ilegal e antirregimental pois o relatório não foi divulgado previamente, logo, não haveria como qualquer deputado saber se a deputada Magda Mofatto sustentaria a prisão ou soltura do parlamentar, motivo pelo qual me inscrevi para falar a favor”, escreveu.

Segundo o deputado, as inscrições foram abertas às 15h. “Não tinha relatório. A única maneira de cumprir a exigência do presidente condenado Arthur Lira seria viajando no tempo”, afirmou via Twitter.

Entenda

Sessão nesta sexta-feira (19/02) decide se vai manter ou não a ordem de prisão contra o deputado Daniel Silveira. O parlamentar foi preso na noite de terça-feira (16/02), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, por fazer ameaças a ministros do STF e ao Estado Democrático de Direito. Em nota, a assessoria jurídica do deputado disse que a prisão seria um ataque à "liberdade de expressão".

Na quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram a favor da manutenção da prisão do deputado. De forma unânime, os ministros apoiaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes.





Agora, como manda a lei, a Câmara vota se mantém ou derruba a prisão, por se tratar de flagrante de um deputado.