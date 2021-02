Covas é diagnosticado com novo nódulo no fígado e inicia quimioterapia

A primeira sessão foi realizada já nesta quarta, e o prefeito deverá permanecer internado até sábado (foto: AFP / NELSON ALMEIDA)

de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi diagnosticado nesta quarta-feira, 17, com novo nódulo no fígado, de acordo com boletim médico divulgado pelo hospital Sírio-Libanês, onde ele faz o tratamento. A presença do nódulo foi detectada após a realização de exames de imagens. Segundo o hospital, o prefeito voltará a fazer sessões de quimioterapia."Aserá interrompida e um novo protocolo de quimioterapia convencional terá início", diz o comunicado. O prefeito já havia sido submetido a oito sessões de quimioterapia, que foram concluídas há um ano, em fevereiro de 2020.De acordo com o, foram prescritas mais quatro sessões de 48 horas, a cada duas semanas. A primeira sessão foi realizada já nesta quarta, e o prefeito deverá permanecer internado até sábado.Ao final do ciclo, serão realizados mais exames. Acompanhamas equipes médicas coordenadas por David Uip, Roberto Kalil, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e João Luis Fernandes da Silva.De acordo com a nota divulgada, o tucano havia sido internado no na terça, dia 16, para a realização de exames, e está bem disposto. "Osde imagem evidenciaram sucesso da radioterapia no controle dos linfonodos, próximos ao estômago", informou o texto.