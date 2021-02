Eduardo Bolsonaro diz que votará pela liberdade de deputado preso pela PF

Eduardo Bolsonaro defenderá liberdade de Daniel Silveira na Câmara (foto: Evaristo Sá/AFP)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse que votará, nesta quinta-feira (18/2), pela libertação do também deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), que foi preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por ter divulgado um vídeo em que defende o Ato Institucional nº5 e ataca magistrados da Corte - especialmente Edson Fachin, Gilmar Mendes e o próprio Moraes.









A Câmara analisará no plenário a situação do parlamentar. O voto dos deputados é aberto. São necessários 257 votos para manter ou reverter a prisão.





“Dentre outros fatores, amanhã votarei pela libertação do Dep. Fed. Daniel Silveira em nome das garantias da imunidade parlamentar, liberdade de expressão, devido processo legal, ampla defesa e contraditório”, diz Eduardo Bolsonaro, em postagem no Twitter.





De acordo com a Constituição, membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. O artigo alega que os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.





O próprio Alexandre Moraes já havia determinado que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deveria ser oficiado para as providências que entender cabíveis.





O ministro determinou ainda que o Youtube retire o vídeo do ar, sob pena de multa diária de R$ 100 mil, e ordenou que a polícia armazene cópia do material.