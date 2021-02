Mesa diretora da Câmara determina imediata reativação do Conselho de Ética

A prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) levou a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados a determinar a imediata reativação do Conselho de Ética, colegiado responsável por apurar a conduta dos parlamentares.



Em nota divulgada nesta quarta, 17, a Mesa Diretora informou que "representou contra o deputado Daniel Silveira junto ao Conselho".



A Mesa informou ainda que a reunião de líderes que ocorreria hoje, 17, ficou para amanhã, 18, às 14h. A pauta é a prisão de Silveira. A sessão plenária que ocorreria na quinta-feira às 10h foi cancelada e ficou para sexta-feira, 19.