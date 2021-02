Rejeição à atuação de Bolsonaro é a maior na pandemia, mostra pesquisa

Bolsonaro tem rejeição acima de 50% entre as pessoas que ganham mais de dois salários mínimos (foto: Alan Santos/PR)

A rejeição a Jair Bolsonaro como presidente da República atingiu seu maior percentual desde junho de 2020, como mostrou pesquisa realizada pelo PoderData entre terça-feira (15) e esta quinta (17). De acordo com o levantamento, 48% dos entrevistados consideraram que a atuação do chefe do Executivo é ruim ou péssima. Além disso, 31% acham que o desempenho é ótimo ou bom e 18%, regular.

Foram 2.500 entrevistas em 457 cidades, nos 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos percentuais.





Na última pesquisa, divulgada há 15 dias, o índice de pessoas que desaprovaram o trabalho do presidente era de 41%. Por sua vez, 33% achavam o governo ótimo ou bom e 22%, regular.





O PoderData avaliou que a indefinição da prorrogação do auxílio emergencial e da chegada de novas vacinas contra o coronavírus interferiram na avaliação do presidente.





Com relação à avalição de Bolsonaro por renda mensal, a pesquisa mostrou que a rejeição ao presidente passou de 50% em todas as faixas que ganham acima de dois salários mínimos. Para quem recebe de dois a cinco salários, o índice que desaprovam o chefe do Executivo é de 57% (23% acham ótimo ou bom, 16% consideram regular e 4% não sabe).





Já para quem ganha acima de 10 salários mínimos, a rejeição é de 67% – 21% consideram ótimo ou bom e 12% entendem que o governo tem atuação regular.





O PoderData também avaliou a aprovação de Jair Bolsonaro. A pesquisa indicou que 49% desaprovam o governo (1% a mais que no último levantamento) e 43% desaprovam (eram 40% na pesquisa anterior).





O instituto indicou que 53% das mulheres desaprovam o presidente, oito pontos percentuais a mais que os homens.