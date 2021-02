'Isolamento': ministro Marco Aurélio Mello nega internação por COVID-19

Apósna internet de que o, do Supremo Tribunal Federal (STF), estariacom COVID-19, o ministro negou ao Correio que tenha sido diagnosticado com a doença. Por telefone, ele disse que não está com a doença, não apresentou sintomas e segue emcomo medida preventiva.

Há duas semanas, o ministro foi submetido a uma cirurgia no ombro após um acidente doméstico e se recupera em casa. "Eu fiz o teste tem 15 dias quando fui fazer a cirurgia no ombro e desde março do ano passado, por recomendação da minha filha que é médica, estou em isolamento", afirmou o ministro. "Chega a problemática recuperação do ombro que não é brincadeira", completou.