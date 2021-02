'Estômago embrulhado', diz Carlos Bolsonaro após prisão de Daniel Silveira

Deputado é investigado no inquérito que mira o financiamento e organização de atos antidemocráticos (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

Na manhã seguinte à prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) , na noite dessa terça-feira (16/2), por atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (),(Republicanos), vereador do Rio de Janeiro, manifestou-se no Twitter. O parlamentar carioca, filho do presidente da República,(sem partido), diz que está com o “estômago embrulhado”.