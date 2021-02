Prisão do deputado Daniel Silveira tem grande repercussão nas redes sociais

Deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL/RJ) foi preso por atacar o Supremo Tribunal Federal (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A prisão do deputado Daniel Silveira (PSL/RJ) provocou grande repercusão nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira (17/02), a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de mandar prender o parlamentar provocou inúmeros comentários no Twitter, figurando entre os cinco assuntos mais comentados da rede.As manifestações vão deàs declarações do parlamentar atacando todos os 11 ministros do STF, que provocou a prisão, aoaos ataques sofridos pelos integrantes da Suprema Corte do país, disparados por Silveira por meio de um vídeo. ( assista aqui



A reportagem do Estado de Minas compilou alguns exemplos para aferir o clima entre os miltantes e adversários do Bolsonarismo. Confira abaixo.



Do lado da oposição, Confira abaixo.





DANIEL SILVEIRA, NÃO TENHA VERGONHA DE SER QUEM VOCÊ É SÓ PORQUE VOCÊ ESTÁ PRESO!!!



SE RECUSE A USAR MÁSCARA, GRITE COM AS PESSOAS, AMEACE AS AUTORIDADES E QUEBRE AS PLACAS QUE VOCÊ ENCONTRAR NA DELEGACIA!!!



NOS, CIDADÃOS DE BEM, ACREDITAMOS EM VOCÊ!!! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2014 CORONEL SIQUEIRA %uD83C%uDDF1%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF1%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC02 (@direitasiqueira) February 17, 2021

Negacionista

O cara é tão retrógrado e negacionista, ao estilo do chefe, que nunca usa máscara. Se acha "invencível". Precisa de vacina tríplice: contra a prepotência, a truculência e a imbecilidade. https://t.co/bjvBtyQUJk %u2014 Chico Alencar (@chico_psol) February 17, 2021

Perfil Fake

“ Grande Dia!”, exclamou a vereadora Mônica Benício (PSOL/RJ), fazendo uso da mesma(sem partido) e bolsonaristas para comemorar prisões, derrotas ou exílios provocados por ameaça de morte de adversários do bolsonarismo Mônica Benício foi casada com a também vereadora Marielle Franco (PSOL/RJ), assassinada em março de 2018 O deputado Chico Alencar (PSOL/RJ) abordou o assunto pelo viés do negacionismo, ideologia ligada a grupos denão só no Brasil mas em outros lugares do mundo.Grupos dessa matiz ideológica sustentam discurso, apesar de todas as evidências e comprovações científicas em contrário, de que qualquer tipo de vacina não deve ser levado a sério e, por isso, evitada.Com essa crença, apoiadores do presidente Bolsonaro, a exemplo do mandatário, que já adotam discursos antivacina com justificativas as mais mirabolantes, entre outras crenças que recriam uma visão de mundo em constante choque com a realidade dos fatos.Chico Alencar chamou a atenção para o fato de Silveira não usardentro da viatura da Polícia Federal que o conduziu para a prisão da Superintendência da corporação no Rio de Jairo, destoando com os demais ocupantes da viatura.na repercussão no Twitter não faltou nem mesmo repercussão entre perfis fakes. Um deles chama a atenção pelo autor da postagem, um militar, e pelos conselhos que dá a Silveira para, na prisão, desafiar protocolos elaborados pela ciência que ajudam a evitar a contaminação pelo novo coronavírus, além de também adotar uma postura de combate a quem o mandou prender.