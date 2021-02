"Você acha que vai me assustar e calar?", diz deputado Daniel Silveira

Polícia federal na minha casa neste momento cumprindo ordem de prisão, ilegal, do ministro Alexandre de Moraes. pic.twitter.com/vbkm6bPQah %u2014 Daniel Silveira (@danielPMERJ) February 17, 2021

O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso em Petrópolis, na noite dessa terça-feira (16/2) pela Polícia Federal, gravou um vídeo antes de ser levado pelos agentes, dirigindo-se diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão.

"Você está entrando em uma queda de braço que você não pode vencer. Você acha que vai me assustar e calar? Só vai me motivar, isso é combustível para que eu continue a provar para o povo brasileiro quem são vocês que ocupam o cargo de ministros do STF. Tenha certeza: a partir daqui, o jogo evoluiu um pouquinho. Vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, Fachin, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes Toffoli, Lewandowski. Vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. Pelo meu país estou disposto a matar, morrer ou ser preso. Você acabou de rasgar a Constituição mais uma vez".

Depois desse vídeo, o parlamentar tuitou outra vez, dando um recado aos "esquerdistas".





Deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) foi preso por ordem do STF (foto: Pablo Valadares/Camara dos Deputados)

Mais cedo, nessa terça-feira, o parlamentar se envolveu em uma polêmica ao atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com especial destaque ao ministro Edson Fachin, que subiu o tom contra uma declaração de 2018 feita pelo ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas. As declarações do deputado motivaram o pedido de prisão.