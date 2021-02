Bolsonaro coloca autorização para militar matar em serviço como prioridade

AM

Jair Bolsonaro participou de encontro com os presidentes eleitos da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco (foto: Marcos Corrêa/PR) presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), nesta quarta-feira (3/1), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) entregou uma lista de projetos considerados prioritários pelo governo.



Outro pedido feito por Bolsonaro é a prioridade para a proposta que amplia posse e porte de armas.

Após o encontro, o presidente garantiu que o diálogo com o Congresso será feito.



“Bom dia pessoal. É uma satisfação muito grande receber o novo presidente da Câmara e o novo presidente do Senado. Trocamos impressões. Esse diálogo não começou hoje, começou antes, durante as campanhas. Apresentamos uma sugestão de pautas. E podem ter uma certeza absoluta: o clima é o melhor possível”, declarou o presidente.





O presidente também garantiu que a maioria das pautas será voltada para a pandemia do novo coronavírus.





Lira e Pacheco foram eleitos com o apoio do presidente da República.