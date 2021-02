Com Bolsonaro, Lira e Pacheco prometem 'pacificação' e 'harmonia'

Arthur Lira, Jair Bolsonaro e Rodrigo Pacheco se reuniram nesta quarta; o presidente da República era o único a não usar máscara (foto: Reprodução)

Os recém-eleitos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) prometeram manter relação harmônica com o Governo Federal.

Nesta quarta-feira (3/2), em Brasília, Lira e Pacheco falaram pela primeira vez ao lado do presidente da República,(sem partido). O chefe do Executivo reafirmou que envioupara os presidentes do Legislativo, entre elas a reestruturação da economia e reformas.

“Durante a campanha apresentamos sugestão de pautas aos presidentes da Câmara e do Senado e possam ter a certeza absoluta de que o clima é o melhor possível, e imperará a harmonia entre nós. Nessas sugestões de pauta, assuntos voltados, obviamente para a pandemia, a saúde, economia e reformas do Estado. Mais uma vez agradeço a presença dos dois colegas de parlamento aqui”, declarou o presidente da República.



Ladeado por Pacheco e Lira – ambos usando máscara facial para evitar a disseminação do coronavírus – Bolsonaro era o único a não usar o acessório de proteção no rosto.



Os políticos falaram com a imprensa após reunião em que Pacheco e Lira apresentaram um texto denominado “Compromisso do Congresso Nacional com o povo brasileiro para enfrentamento da pandemia e a criação da possibilidades de maior oferta de vacinas e a retomada da normalidade da vida no país”.



Rodrigo Pacheco ratificou o compromisso de manutenção de relação harmônica no Congresso e, também, com o Planalto. E prometeu que as reivindicações apresentadas por Bolsonaro serão submetidas aos parlamentares.



“Gostaria de registrar que este é um momento importante dentro da linha que buscamos pregar, no Senado e na Câmara, de pacificação, boa relação, harmonia entre os poderes. Resguardando sempre a independência de um poder em relação ao outro. Mas é fundamental esse diálogo. E ao sermos recebidos pelo presidente da República Jair Bolsonaro, recebemos de suas mãos sugestões de pauta. Submetermos aos nossos respectivos colégios de líderes, senadores e deputados, para que possamos apreciar a viabilidade da inclusão em pauta de cada um desses projetos”, disse o novo presidente da Câmara.



Pacheco finalizou agradecendo à imprensa e projetando trabalhar contra a pandemia e contra a recessão econômica causada pela COVID-19: “O foco principal é o enfrentamento seguro, ágil e inteligente da pandemia, com a disponibilização de vacinas e a recuperação econômica do Brasil. É algo que peço a todos os brasileiros que acreditem, que vamos trabalhar pacificamente, com todos os projetos que sejam necessários para recuperar a economia”.



A fala de Arthur Lira mostrou sintonia com as de Pacheco e Bolsonaro. Ele também prometeu manter boa relação com o Governo e concentração de esforços no combate à pandemia.



“Nossa vinda aqui é um gesto de harmonia, equilíbrio, mantendo sempre a independência, configura um novo momento para o Brasil. Com a preocupação 100% voltada para o combate à pandemia, inicialmente, com todas as facilitações legislativas que possamos construir para minimizar o sofrimento da população. As pautas econômicas, estruturantes e, na esteira do que disseram os presidentes do Congresso e da República, vamos manter um clima harmônico, de muito trabalho, diálogo e responsabilidade, para minimizar os efeitos danosos e produzir um clima de normalidade e progressivo trabalho no Brasil”, afirmou o presidente do Senado.