Comissões da Câmara de BH têm novas presidências definidas para 2021-2022

Marcela Trópia (Novo) foi definida como presidente da comissão de Educação no biênio 2021-2022 (foto: Bernardo Dias/Câmara Municipal de Belo Horizonte) Orçamento e Finanças Públicas e de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Belo Horizonte tiveram as devidas presidências definidas em reuniões na manhã desta quarta-feira (03/02). Durante a tarde, antes da reunião ordinária, o presidente da comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Casa será definido. As comissões dee dedativeram as devidas presidências definidas em reuniões na manhã desta quarta-feira (03/02). Durante a tarde, antes da reunião ordinária, o presidente da comissão deda Casa será definido.









Já na comissão de Educação, Marcela Trópia (Novo) será a presidente no biênio 2021-2022. Já a vice-presidência será dividida por Flávia Borja (Avante), em 2021, e Professora Marli (PP), em 2022.





O presidente da comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário será definida na tarde desta quinta-feira (4/2). Há uma tendência de que Wesley (Pros) seja presidente, com Braulio Lara (Novo) como vice, mas a situação ainda não foi oficializada.





Após esta quinta, somente duas comissões ainda não terão definições das presidências: de Mulheres, com data prevista para sexta-feira (5/2), e de Administração Pública, com definição na próxima segunda-feira (08/02). Ainda não há acordos no grupo das mulheres, enquanto no outro há inclinação para que Helinho da Farmácia (PSD) e Wilsinho da Tabu (PP) dividam a presidência nos próximos dois anos.





Nessa terça-feira (2/2), três comissões tiveram as presidências definidas: Legislação e Justiça - Gabriel (Patriota), por um ano, e Irlan Melo (PSD), até o fim de 2022 -; Saúde e Saneamento - Dr. Célio Frois (Cidadania), por um ano, e José Ferreira (PP), até o encerramento de 2022-; e Meio Ambiente e Política Urbana - Professor Juliano Lopes (PTC), Ciro Pereira (PTB) e Wanderley Porto (Patriota), revezados dentro de oito meses nessa ordem.





As comissões temáticas são importantes para o debate e tramitação dos projetos de lei dentro de uma casa legislativa, como a Câmara de BH. São nelas que as proposições são debatidas antes de serem votadas no plenário e, consequentemente, chegarem à mesa da Prefeitura de Belo Horizonte, para possivelmente se tornarem leis.

Veja, abaixo, a composição de cada uma das nove comissões temáticas da Câmara de BH:





Comissão de Legislação e Justiça





Membros efetivos





Fernanda Pereira Altoé (Novo)





Gabriel (Patriota) - presidente até março de 2022





Irlan Melo (PSD) - presidente entre março e dezembro de 2022





Jorge Santos (Republicanos)





Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB) - vice-presidente até o fim de 2022





Membros suplentes





Marcela Trópia (Novo)





Nikolas Ferreira (PRTB)





Wesley (Pros)





Rubão (PP)





Professor Juliano Lopes (PTC)





Comissão de Administração Pública





Membros efetivos





Fernando Luiz (PSD)





Helinho da Farmácia (PSD)





Iza Lourença (Psol)





Juninho Los Hermanos (Avante)





Wilsinho da Tabu (PP)

Membros suplentes





Bim da Ambulância (PSD)





Bruno Miranda (PDT)





Marilda Portela (Cidadania)





Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB)





Wanderley Porto (Patriota)



Comissão de Orçamento e Finanças Públicas





Membros efetivos





Álvaro Damião (Democratas)





Bruno Miranda (PDT) - presidente até março de 2022





Marilda Portela (Cidadania)





Professor Claudiney Dulim (Avante) - presidente entre março de 2022 e dezembro de 2022





Sônia Lansky da Coletiva (PT)





Membros suplentes





Fernanda Pereira Altoé (Novo)





Irlan Melo (PSD)





Henrique Braga (PSDB)





Juninho Los Hermanos (Avante)





Fernando Luiz (PSD)





Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana





Membros efetivos





Ciro Pereira (PTB) - presidente de setembro de 2021 a abril de 2022





Duda Salabert (PDT)





Marcos Crispim (PSC) - vice-presidente até o fim de 2022





Professor Juliano Lopes (PTC) - presidente até agosto de 2021





Wanderley Porto (Patriota) - presidente da abril de 2022 até o fim de 2022





Membros suplentes





Bella Gonçalves (Psol)





Miltinho CGE (PDT)





Léo (PSL)





Professora Marli (PP)





Braulio Lara (Novo)



Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário





Membros efetivos





Braulio Lara (Novo)





Gilson Guimarães (Rede Sustentabilidade)





Henrique Braga (PSDB)





Rogerio Alkimim (PMN)





Wesley (Pros)





Membros suplentes





Jorge Santos (Republicanos)





Professor Claudiney Dulim (Avante)





Dr. Célio Frois (Cidadania)





Ramon Bibiano da Casa de Apoio (PSD)





Ciro Pereira (PTB)





Comissão de Saúde e Saneamento





Membros efetivos





Bim da Ambulância (PSD)





Cláudio do Mundo Novo (PSD)





Dr. Célio Frois (Cidadania) - presidente até março de 2022; vice-presidente entre março de 2022 e dezembro de 2022





José Ferreira (PP) - presidente entre março de 2022 e dezembro de 2022; vice-presidente até março de 2022





Léo (PSL)





Membros suplentes





Helinho da Farmácia (PSD)





Flávia Borja (Avante)





Gabriel (Patriota)





Wilsinho da Tabu (PP)





Sônia Lansky da Coletiva (PT)





Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo





Membros efetivos





Flávia Borja (Avante) - vice-presidente até março de 2022





Macaé Evaristo (PT)





Marcela Trópia (Novo) - presidente até dezembro de 2022





Professora Marli (PP) - vice-presidente entre março e dezembro de 2022





Rubão (PP)





Membros suplentes





Marcos Crispim (PSC)





Duda Salabert (PDT)





Iza Lourença (Psol)





Walter Tosta (PL)





Álvaro Damião (Democratas)





Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor





Membros efetivos





Bella Gonçalves (Psol)





Miltinho CGE (PDT)





Nikolas Ferreira (PRTB)





Ramon Bibiano da Casa de Apoio (PSD)





Walter Tosta (PL)





Membros suplentes





Macaé Evaristo (PT)





Gilson Guimarães (Rede Sustentabilidade)





Rogerio Alkimim (PMN)





Cláudio do Mundo Novo (PSD)





José Ferreira (PP)



Comissão de Mulheres





Membros efetivos





Fernanda Pereira Altoé (Novo)





Flávia Borja (Avante)





Iza Lourença (PSOL)





Marilda Portela (Cidadania)





Sônia Lansky da Coletiva (PT)





Membros suplentes





Marcela Trópia (Novo)





Duda Salabert (PDT)





Bella Gonçalves (Psol)





Professora Marli (PP)