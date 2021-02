Kalil recebe vereadores na PBH; mobilidade é um dos temas da reunião

Alexandre Kalil recebeu grupo de vereadores nesta terça-feira, na Prefeitura de BH (foto: Reprodução/Twitter)









“Querermos uma relação republicana entre as funções do Poder na cidade, que devem ser harmônicos e independentes. A questão do transporte público é muito importante para nós e acertei com o secretário que seremos protagonistas na reforma administrativa na área de mobilidade”, afirmou Gabriel.





A reunião também selou as “boas-vindas” aos parlamentares em seus novos mandatos. Gabriel elogiou a incorporação de Adalclever Lopes ao Executivo municipal. Para o vereador, o novo secretário de Governo vai ajudar no diálogo entre a prefeitura e a CMBH.





“Elogiamos o tratamento que ele tem dado aos vereadores. A relação entre Poder Executivo e Poder Legislativo melhorou muito com a presença dele nessa função. Independente do posicionamento dos parlamentares sobre o prefeito, todos estiveram presentes na conversa hoje. Excelente”, concluiu.

Um grupo deesteve, na manhã desta terça-feira (2/2), no Salão Nobre da), para se reunir com o prefeito(PSD) e com o secretário de Governo,. Um dos assuntos da conversa entre os parlamentares e o chefe do Executivo municipal foi a mobilidade.