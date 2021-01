Duda Salabert se encontra com Kalil e comemora: 'Aberto ao diálogo'

A vereadora se encontrou com o prefeito na PBH (foto: reprodução instagram )

Programa de Renda Básica

Impostos

A vereadoraparticipou, nesta terça-feira (12/01), de uma reunião com o prefeito de Belo Horizonte,, na prefeitura municipal. Os políticos debateram projetos socioeconômicos para a capital mineira.Segundo a vereadora, que foi a mais votada na capital no ano passado, a bancada do Partido Democrático Trabalhista (PDT) marcou o encontro. “Fiquei feliz, pois o prefeito se mostrou aberto a fazer uma ponte com PDT”, contou. Assim, a professora afirmou que planeja fazer um mandato que soluciona problemas relacionados àDuda também divulgou uma foto do encontro nas suas redes sociais.Em conversa com o, a vereadora detalhou as principais pautas da reunião com KalilA vereadora propôs um projeto de renda básica para a população em vulnerabilidade durante a pandemia. Porém, segundo Duda, Kalil alegou que está organizando, junto à equipe econômica,. “Por ser algo permanente, é algo que a população mais pobre pode contar e vai aquecer a economia local”, afirmou Duda.O prefeito e a vereadora também discutiram sobre o adiamento para o meio do ano da data de pagamento do IPTU. Além disso, os políticos analisaram a possibilidade de. “Como fechamos o comércio, certas cobranças seriam injustas”, explicou a vereadora.Segundo Duda, o prefeito está aberto a este projeto. “A prefeitura está muito ciente da realidade dos comerciantes em BH”, concluiu.

Escolas na pandemia

Conforme a vereadora, ela e a PBH estão estudando o modelo de “volta às aulas” de outros países para ver “se há algum modelo que poderia ser trazido para realidade de BH”. “O que nós temos, até então, é uma grande dúvida, no mundo todo, de como as escolas vão se organizar neste ano que começou”, explicou Duda, que também é professora.

Empregabilidade trans

Vacinação contra a COVID-19 de indígenas

Outra proposta discutida foi o projeto de reservar um percentual de vagas em empresas que prestam serviços terceirizados pela prefeitura para empregar pessoas trans. Segundo a professora, o prefeito disse que “está aberto a conversar sobre essa questão”.A veradora apresentou dados que mostram a necessidade de programas como o proposto. “90% das transexuais do país estão na prostituição porque há um preconceito odioso na sociedade”, explicou.“Eu fiquei bastante feliz!. E é muito importante para mim e para a comunidade que eu faço parte”, relatou a vereadora.

No plano de vacinação contra a COVID-19 do Governo Federal, somente os indígenas de aldeias foram encaixados no grupo prioritário. Durante a reunião, a vereadora comentou com a Kalil sobre a possibilidade de, em âmbito municipal, colocar a população indigena urbana como prioridade.



Segundo Duda, mais de quatro mil indígenas moram em BH e muitos vivem em situações precárias. Apesar de demonstrar apoio às famílias indígenas, Kalil disse que, ainda, não tem autonomia para criar um plano de vacinação e não tem como atender a essa demanda.

* Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria