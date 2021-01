Kalil tem a menor rejeição entre principais nomes políticos do Brasil

Além de Kalil, os nomes mencionados foram o do presidente(sem partido); o ex-ministro da Saúde(DEM); o ministro da Economia,; o vice-presidente,(PRTB); o ex-presidente(PT); o ex-ministro da Fazenda(PDT); o ex-ministro da Justiça; o ex-prefeito de São Paulo(PT); o político e líder do partido Novo,; o apresentador; o governador de São Paulo,(PSDB); o governador do Maranhão,(PcdoB) e o presidente da Câmara dos Deputados,(DEM).

Segundo a pesquisa, 35% dos entrevistados têm uma imagem negativa do prefeito de Belo Horizonte. Os que têm uma imagem positiva foram representados por 15% e os que não souberam opinar por 50%.

Kalil vem chamando a atenção da população brasileira após adotar medidas rígidas durante a pandemia de COVID-19.



O prefeito de BH chegou até mesmo a participar do programa de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura. Depois do programa, o nome de Kalil começou a ser mais fortemente considerado em discussões políticas.

A pesquisa Atlas foi realizada entre 20 e 24 de janeiro, com 3.073 entrevistas feitas por questionários aleatórios via internet. Eles são calibrados por um algoritmo de acordo com as características da população brasileira ( veja aqui os números na íntegra ).