Kalil sobre má condução da pandemia: 'Presidentes foram presos por menos'

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil: 'A pandemia é a maior tragédia que aconteceu aqui'





E acrescentou: "Nós temos que lembrar que o Supremo deu autoridade para os estados e municípios pela inércia do governo federal. Se fosse um trabalho coletivo... o resultado seria outro. Eu trato a pandemia com meus secretários, temos que lacrar indisciplinados e temos que contar com o apoio da polícia”.

Kalil também condenou governos estaduais e municipais por atos de corrupção durante a pandemia."Acho que todos devem ser investigados. Esse negócio de pegar governador e prefeito que compraram respirador superfaturado é muito pouco para o que aconteceu neste país. A pandemia é a maior tragédia que aconteceu aqui", lamenta o prefeito de BH. Segundo o prefeito, neste momento, “nada é mais importante”.

criticou, nesta segunda-feira (25/12), a má condução da pandemiapelo governo Bolsonaro. "Presidentes foram desrespeitosamente levados à prisão por muito menos. Nada é mais importante que uma vida”, disse Kalil em entrevista para o site Uol.