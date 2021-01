Kalil: 'Quem não quer vacinar é negacionista, idiota e burro'

Prefeito Alexandre Kalil (PSD) durante coletiva de imprensa em 18 de dezembro de 2020 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Alexandre Kalil (PSD), criticou parte da população que se nega a vacinar nessa quinta-feira (22/01). Em uma entrevista, ele ressaltou a confiabilidade da vacina contra a COVID-19. O prefeito de Belo Horizonte,(PSD), criticou parte da população que se nega a vacinar nessa quinta-feira (22/01). Em uma entrevista, ele ressaltou a confiabilidade dacontra a





'Eu confio 200% na vacina, eu confio na ciência. Nós temos uma tradição de vacinas no Brasil. Todo mundo tem de se vacinar, quem não quer é negacionista, idiota e burro. Se falar que tem que vacinar por lei, eu vacino minha família inteira' Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte









A declaração do chefe do executivo municipal foi feita durante uma entrevista do programa Balanço Geral, da RecordTV. Ele chegou a dizer que quando a vacina chegar em massa para toda a população, a capital estará preparada para iniciar o processo de imunização. "Quando a vacina chegar em massa, e eu tenho certeza que vai chegar, nós estamos preparados para vacinar o belo-horizontino em tempo recorde para que a cidade volte ao normal o mais rápido possível", disse.

Vacinação

O primeiro lote da CoronaVac chegou na segunda (18/01) e foi distribuído, segundo a Secretária de Estado de Saúde (SES-MG), em 18 horas, para as 28 regionais de Saúde do estado numa operação coordenada pelas Forças de Segurança Pública.

BH recebeu 128.388 doses da CoronaVac, considerando que são duas doses, é o suficiente para imunizar 64.194 pessoas. No entanto, os profissionais de saúde se aproximam de 140 mil. Com as doses recebidas, BH poderia imunizar até 45,8% dos profissionais de saúde.

