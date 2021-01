Veja a nova composição das comissões temáticas da Câmara de BH

Trabalhos na Câmara de BH serão retomados na próxima segunda-feira (1/2) (foto: Karoline Barreto/Câmara Municipal de Belo Horizonte) Câmara Municipal de Belo Horizonte definiu as novas composições das comissões temáticas para o biênio 2021-2022. Dez vereadores, entre efetivos e suplentes, compõem cada uma das nove comissões permanentes da Casa. definiu as novas composições das comissões temáticas para o. Dez vereadores, entre efetivos e suplentes, compõem cada uma das nove comissões permanentes da Casa.









O presidente de cada comissão ainda será definido. A Câmara de BH está em recesso parlamentar e volta aos trabalhos na próxima segunda-feira (01/02), já com reunião ordinária marcada para esse dia.





Criação de Comissão de Estudo sobre Drenagem Urbana





Além das comissões permanentes/temáticas, existem também as comissões especiais de estudo. Elas são determinadas por assuntos específicos dentro de um contexto temporal da cidade. No caso, 14 vereadores querem criar a Comissão Especial de Estudo - Drenagem Urbana.





Braulio Lara (Novo) foi o primeiro signatário do projeto e justifica o pedido, em contato com o Estado de Minas. “O problema é velho, mas fatos recentes motivam o andamento. Puxamos a lista, e foi bacana pois teve adesão rápida. Protocolamos, e é uma iniciativa para trazer o problema ao primeiro plano e trazer solução. Tem conversa demais, mas precisamos chegar em conclusões e estabelecer cronogramas. Esperamos que avance, na semana que vem começamos as discussões e que passe no plenário”.





Para esse tipo de comissão começar a vigorar é necessária discussão e votação no plenário da Câmara de BH. Se aprovada, a comissão será formada a partir da indicação dos líderes de cada bloco parlamentar, com cinco membros.





Veja, abaixo, a composição de cada uma das nove comissões temáticas da Câmara de BH:





Comissão de Legislação e Justiça





Membros efetivos





Fernanda Pereira Altoé (Novo)





Gabriel (Patriota)





Irlan Melo (PSD)





Jorge Santos (Republicanos)





Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB)





Membros suplentes





Marcela Trópia (Novo)





Nikolas Ferreira (PRTB)





Wesley (Pros)





Rubão (PP)





Professor Juliano Lopes (PTC)







Comissão de Administração Pública





Membros efetivos





Fernando Luiz (PSD)





Helinho da Farmácia (PSD)





Iza Lourença (Psol)





Juninho Los Hermanos (Avante)





Wilsinho da Tabu (PP)

Membros suplentes





Bim da Ambulância (PSD)





Bruno Miranda (PDT)





Marilda Portela (Cidadania)





Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB)





Wanderley Porto (Patriota)







Comissão de Orçamento e Finanças Públicas





Membros efetivos





Álvaro Damião (Democratas)





Bruno Miranda (PDT)





Marilda Portela (Cidadania)





Professor Claudiney Dulim (Avante)





Sônia Lansky da Coletiva (PT)





Membros suplentes





Fernanda Pereira Altoé (Novo)





Irlan Melo (PSD)





Henrique Braga (PSDB)





Juninho Los Hermanos (Avante)





Fernando Luiz (PSD)







Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana





Membros efetivos





Ciro Pereira (PTB)





Duda Salabert (PDT)





Marcos Crispim (PSC)





Professor Juliano Lopes (PTC)





Wanderley Porto (Patriota)





Membros suplentes





Bella Gonçalves (Psol)





Miltinho CGE (PDT)





Léo (PSL)





Professora Marli (PP)





Braulio Lara (Novo)







Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário





Membros efetivos





Braulio Lara (Novo)





Gilson Guimarães (Rede Sustentabilidade)





Henrique Braga (PSDB)





Rogerio Alkimim (PMN)





Wesley (Pros)





Membros suplentes





Jorge Santos (Republicanos)





Professor Claudiney Dulim (Avante)





Dr. Célio Frois (Cidadania)





Ramon Bibiano da Casa de Apoio (PSD)





Ciro Pereira (PTB)







Comissão de Saúde e Saneamento





Membros efetivos





Bim da Ambulância (PSD)





Cláudio do Mundo Novo (PSD)





Dr. Célio Frois (Cidadania)





José Ferreira (PP)





Léo (PSL)





Membros suplentes





Helinho da Farmácia (PSD)





Flávia Borja (Avante)





Gabriel (Patriota)





Wilsinho da Tabu (PP)





Sônia Lansky da Coletiva (PT)







Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo





Membros efetivos





Flávia Borja (Avante)





Macaé Evaristo (PT)





Marcela Trópia (Novo)





Professora Marli (PP)





Rubão (PP)





Membros suplentes





Marcos Crispim (PSC)





Duda Salabert (PDT)





Iza Lourença (Psol)





Walter Tosta (PL)





Álvaro Damião (Democratas)







Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor





Membros efetivos





Bella Gonçalves (Psol)





Miltinho CGE (PDT)





Nikolas Ferreira (PRTB)





Ramon Bibiano da Casa de Apoio (PSD)





Walter Tosta (PL)





Membros suplentes





Macaé Evaristo (PT)





Gilson Guimarães (Rede Sustentabilidade)





Rogerio Alkimim (PMN)





Cláudio do Mundo Novo (PSD)





José Ferreira (PP)







Comissão de Mulheres





Membros efetivos





Fernanda Pereira Altoé (Novo)





Flávia Borja (Avante)





Iza Lourença (PSOL)





Marilda Portela (Cidadania)





Sônia Lansky da Coletiva (PT)





Membros suplentes





Marcela Trópia (Novo)





Duda Salabert (PDT)





Bella Gonçalves (Psol)





Professora Marli (PP)





Macaé Evaristo (PT)