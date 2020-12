Kalil tem reunião com nova bancada do Progressistas na Câmara de BH

José Ferreira, Rubão, Kalil, Marli e Wilsinho após a reunião (foto: Divulgação/Rubão) Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) recebeu, na noite dessa quarta-feira (30/12), na sede do Executivo, a nova bancada de vereadores do Partido Progressista (PP) na Câmara Municipal de BH. Além dos quatro parlamentares da legenda que assumirão a partir de 2021, participou do encontro o deputado estadual Marcelo Aro (PP-MG), presidente do Progressistas em Minas Gerais. Prefeito reeleito de(PSD) recebeu, na noite dessa quarta-feira (30/12), na sede do Executivo, a nova bancada de vereadores do(PP) na. Além dos quatro parlamentares da legenda que assumirão a partir de 2021, participou do encontro o deputado estadual(PP-MG), presidente do Progressistas em Minas Gerais.









“Nos apresentamos ao Kalil, uma quebra de gelo mesmo. Não trabalhamos sem o poder da caneta, o do vereador é fiscalizar o Executivo e cobrar, principalmente, onde mais se atua, no meu caso é na Região Leste. O encontro foi bom, fomos bem recebidos, o Kalil tem aquele jeitão dele, mas está muito disposto a ajudar com as demandas que encaminharmos. A bancada do Progressistas é governo, está na base do governo”, afirmou o vereador, eleito com 3.734 votos nas eleições municipais de 2020.





Na reunião, após cada um dos quatro vereadores se apresentar e falar da atuação individual, o prefeito também falou um pouco sobre o primeiro mandato. Kalil foi além e abordou os projetos para o segundo, que também se inicia nesta sexta, com a posse e o início de 2021.