Léo não é mais 'Burguês'; confira os vereadores de BH que mudaram o nome

O agora vereador Léo, ex-Burguês, foi um dos que decidiram mudar o nome político (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press). Léo Burguês (PSL), José Ferreira Projeto Ajudai (PP) e Wesley Autoescola (Pros) são três vereadores eleitos ou reeleitos para a Câmara Municipal de Belo Horizonte que retiraram os 'sobrenomes' às vésperas do início da legislatura 2021-2024.

O vereador José Ferreira explicou que optou por tirar 'Projeto Ajudai' do nome devido à facilidade na pronúncia. “É só questão de facilidade de pronúncia dentro da Câmara, mas continuo no Projeto Ajudai como voluntário.”

A assessoria do agora vereador Wesley afirmou que a mudança se deu pelo cargo que ele ocupa agora, representando toda a cidade e não apenas uma classe. Frisou, no entanto, que o trabalho em defesa das autoescolas continua.

A reportagem entrou em contato com o vereador Léo, ex-Burguês, e ainda não obteve retorno sobre os motivos que o levaram a mudar o nome político.

O trabalho na Câmara de BH retorna na próxima segunda-feira (01/02), com reunião ordinária marcada para esse dia. A Casa segue em trabalho com sistema misto, com participação presencial ou remota, a depender da opção de cada um dos 41 vereadores.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz