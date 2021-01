Ex-vereador de BH assume cargo de secretário que furou fila da vacina

Christiano Xavier, César Gordin e Pastor Sérgio, vice-prefeito de Santa Luzia (foto: Reprodução/Instagram Cesar Gordin) Vereador de Belo Horizonte entre 2017 e 2020, César Gordin assumiu o cargo de secretário Municipal de Esportes de Santa Luzia, cidade da Região Metropolitana de BH. Ele substitui Marco Aurélio Silva, que ocupava o posto até a última quarta-feira (27/01). deentre 2017 e 2020,assumiu o cargo dede, cidade da Região Metropolitana de BH. Ele substitui, que ocupava o posto até a última quarta-feira (27/01). O ex-chefe da pasta foi exonerado por furar a fila da vacinação contra o novo coronavírus









"Me sinto preparado para a função, pois construí toda a minha vida dentro do esporte e foi no esporte que realizei meus melhores trabalhos. Por experiência própria, sei da importa%u0302ncia do esporte na vida das pessoas, tanto recreativa, na sau%u0301de e no aspecto social, principalmente. Espero contribuir para a cidade com minha experiência como gestor público, que trago do meu mandato como vereador", escreveu o agora secretário, em publicação no Instagram.





César Gordin foi derrotado nas eleições de 2018, quando se candidatou ao cargo de deputado estadual, e no pleito do ano passado, ao tentar a reeleição como vereador de BH. Contudo, ainda há a possibilidade de Gordin ocupar uma cadeira no Legislativo belo-horizontino a partir deste ano.





Isso porque o Pros, partido que disputou as eleições em 2020, é alvo de uma ação judicial que pode impugnar o mandato do vereador belo-horizontino Wesley (Pros) . A Justiça apura, desde o início deste ano, se a chapa montada pela legenda contava com candidatas "laranjas'', colocadas com o objetivo de cumprir a cota de participantes femininas. Elas seriam ligadas a assessores do candidato eleito, com 4.958 votos.





César Gordin foi o segundo mais votado do Pros em BH, com 4.748 votos. “A minha campanha sequer usou recurso do fundo partidário, não tive qualquer apoio do partido e também me sinto fraudado. Sigo com minhas convicções e conto com todos. A luta agora é na Justiça, que ainda confiamos. Que seja feita justiça o quanto antes”, publicou César, nas redes sociais, à época.