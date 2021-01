Secretário de Esportes de Santa Luzia fura fila na vacinação e é demitido

Após apuração e cruzamento de dados feitos pela auditoria preliminar da Secretaria Municipal de Saúde, foi identificado que o cidadão vacinado foi o secretário Municipal de Esportes, Marco Aurélio Silva (foto: Reprodução/Facebook)



Após “furar fila” da vacinação, o secretário de Esportes de Santa Luzia, Marco Aurélio Silva, foi demitido na manhã desta quarta-feira (27/01). Segundo a prefeitura da cidade, que fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte, outras pessoas envolvidas na fraude foram exoneradas.





O descaminho foi descoberto após apuração e cruzamento de dados feitos pela auditoria preliminar da Secretaria Municipal de Saúde. Sem informar a quantidade ou identificar os envolvidos, a administração municipal revelou que os funcionários que falharam com a guarda e fizeram a aplicação da primeira dose, seja direta ou indiretamente, também foram exonerados.









A prefeitura informou que será aberto ainda nesta quarta-feira um processo administrativo e feita a ocorrência policial para que todas as medidas necessárias, administrativas e criminais, sejam tomadas. Até o momento, a auditoria não encontrou outro desvio de doses da vacina.





Refoço nos protocolos





“Agora, toda equipe da Secretaria Municipal de Saúde está sendo reorientada, inclusive sobre as consequências de se faltar com as determinações estabelecidas na Nota Técnica encaminhada pelo Ministério da Saúde”, informou o município, em nota.





O texto acrescenta: “Vale ressaltar que o desvio aconteceu apesar de todas as medidas tomadas para que a vacinação ocorresse de forma organizada e segura. Agora, os protocolos serão reforçados para que tal ato não volte a acontecer na cidade".