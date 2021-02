'Pessoa preparada', diz senador Carlos Viana sobre vitória de Pacheco

Carlos Viana parabenizou Rodrigo Pacheco pela vitória sobre Simone Tebet (foto: Jane de Araújo/Agência Senado)



Carlos Viana (PSD-MG) se pronunciou nesta segunda-feira (1º/2) para enaltecer a vitória do companheiro. O parlamentar e jornalista vê a necessidade de Pacheco ajudar o Brasil a obter as reformas para ajudar no crescimento do país no futuro. Poucas horas depois de o representante mineiro Rodrigo Pacheco (DEM-MG) ser eleito presidente do Senado , o senador(PSD-MG) se pronunciou nesta segunda-feira (1º/2) para enaltecer a vitória do companheiro. O parlamentar e jornalista vê a necessidade de Pacheco ajudar o Brasil a obter aspara ajudar no crescimento do país no futuro.

Viana também lembrou que o novo presidente tem de trabalhar por importantes temas, como a aceleração da vacinação contra o coronavírus e a recuperação da economia, que sofreu perdas enormes por causa da pandemia.





“Rodrigo Pacheco é uma pessoa preparada e que tem plenas condições de cumprir aquilo que o Brasil espera do Parlamento hoje: pacificação, trabalho e foco. Nós precisamos entregar ao Brasil as reformas que estão paradas, administrativas e tributária, precisamos ajudar o governo com rapidez a ampliar a vacinação de todos os brasileiros e controlar a COVID-19 e a economia reagir com a geração de empregos”.





Por fim, o senador disse que Pacheco é o nome mais apropriado para dirigir a Casa no momento atual: “Tenho confiança de que Rodrigo Pacheco, na presidência do Senado, terá essas prioridades e cumprirá o que a população espera de nós”.