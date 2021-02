Anastasia comemora eleição de Pacheco ao comando do Senado: 'Orgulho'

Anastasia enalteceu legado político de Rodrigo Pacheco (foto: Moreira Mariz/Agência Senado)



O senador Antônio Anastasia (PSD-MG) fez breve pronunciamento na noite desta segunda-feira (01/02) para festejar a vitória de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à eleição para presidente da Casa. Em seu discurso, o senador se colocou à disposição para ajudar Pacheco na condução das reformas no Brasil.

“Depois de quase 50 anos Minas Gerais volta a ter um de seus representantes na Presidência do Senado. A eleição de Rodrigo Pacheco é um orgulho para todos nós. Estarei ao seu lado trabalhando com muita dedicação para o bem de Minas e do Brasil”, afirmou Anastasia.





O senador e ex-governador teceu muitos elogios à história recente construída por Pacheco na política: “É um dos cargos mais importantes do Brasil. Pela sua trajetória, competência, dedicação e pelo seu amor cívico a Minas e ao Brasil, será um grande presidente do Senado, que é a casa da federação. Nós, senadores, representamos os estados”.





“É um companheiro de campanha, bancada, advocacia e jurista, mas sobretudo, um líder político que agora, ainda muito jovem, com 44 anos, assume uma das funções mais importantes do país. Desejo a ele muita sorte”, completou Anastasia.





Davi Alcolumbre (DEM-AP), que o apoiou na disputa. Pacheco derrotou a parlamentar Simone Tebet (MDB-MS), por 57 a 21 votos, e comandará o Senado no biênio 2021-2022. Ele ocupará o lugar de(DEM-AP), que o apoiou na disputa.