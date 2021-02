Antes de votação, Pacheco defende autonomia e independência do Senado

Pacheco é tido como um dos principais candidatos na corrida pela presidência do Senado (foto: Roque de Sá/Senado Federal) presidente do Senado Federal no biênio 2021-2022, em reunião na tarde desta segunda-feira (01/02), o senador e candidato Rodrigo Pacheco (DEM-MG) defendeu a autonomia da Casa e a independência dos poderes. Ele disputa o cargo com Simone Tebet (MDB-MS). Em discurso antes da votação que definirá ono, em reunião na tarde desta segunda-feira (01/02), o senador e candidato(DEM-MG) defendeu ada Casa e ados poderes. Ele disputa o cargo com(MDB-MS).









“A defesa da autonomia de cada um dos entes federados nacionais, haja vista que a República é a união insolúvel desses entes federados, deve ser a tônica da administração de um presidente do Senado e do trabalho do Senado da República. Da União, dos estados, do Distrito Federal, e, sobretudo, dos municípios, onde vivemos, onde constituímos família e que precisam ser melhor valorizados pelo nosso trabalho legislativo”, afirmou.





Depois, Rodrigo Pacheco garantiu que, caso eleito, o trabalho na Casa será independente, sem influência externa nos trabalhos. “Não haverá nenhum tipo de influência externa capaz de influenciar a vontade livre e autônoma dos senadores. A busca do consenso haverá de ser uma tônica, mas há instrumentos e procedimentos próprios da democracia para se extrair uma conclusão, a conclusão que advenha da vontade da maioria. Portanto, asseguro, com toda força do meu ser, o meu propósito de independência em relação aos demais poderes, em relação às demais instituições, buscando sempre harmonizar o poder Legislativo com os demais poderes da República.”





Pacheco é o candidato apoiado pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e extenso leque de partidos, que vai dos mais liberais aos conservadores. Major Olímpio chegou a criticar o fato, chamando a candidatura do mineiro de “bolsopetista”. Lasier Martins (Podemos-RS) era outro candidato, mas renunciou, assim como Jorge Kajuru (Cidadania-GO).





Após a fala de Rodrigo, Simone Tebet discursou, sendo a última a falar antes da votação, que é secreta. O candidato precisa de 41 votos para ser eleito. Caso o número não seja alcançado a princípio, os dois senadores mais bem votados participam do segundo turno, logo em seguida.