Simone Tebet: Quando se acredita estar do lado certo, luta mesmo após resultado

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), candidata à presidência do Senado, afirmou que pretende "lutar" pela independência do Senado apesar do resultado da eleição. O adversário da parlamentar, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), é favorito para vencer a disputa nesta segunda-feira, 1.



"Vamos para o embate, aguardar o resultado, mas, principalmente, que o vencedor ou a vencedora coloque em prática as promessas que prometeu, especialmente a independência do Senado para os tempos difíceis que virão", afirmou Tebet ao chegar no plenário.



A senadora foi abandonada pelos caciques do MDB no Senado, que fizeram um acordo para apoiar Pacheco em troca de cargos na cúpula da Casa. O partido deve ficar com a vice-presidência da Casa após uma vitória do parlamentar do DEM.



Até domingo, 31, aliados de Pacheco tentaram tirar Tebet da disputa e ofereceram a vice-presidência para ela. A parlamentar, porém, se negou a desistir e manteve a candidatura. "Quando você acredita que está do lado certo da história, você vai até as últimas consequências, até o final e, mesmo após o resultado, continua lutando", afirmou.