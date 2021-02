Como vão votar os mineiros na disputa pelo Congresso

Na eleição que pode definir o presidente da Câmara dos Deputados no biênio 2021-2022 amanhã, o candidato apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) deve ter a maioria dos votos da bancada mineira, composta por 53 políticos. Nesse tipo de votação, os acordos acontecem geralmente via partido, e não pela regionalidade de cada parlamentar.





LEIA MAIS 04:00 - 01/02/2021 Rodrigo Pacheco é unanimidade na bancada mineira

04:00 - 01/02/2021 Eleições no Congresso: os cargos cobiçados por deputados e senadores

04:00 - 01/02/2021 Bolsonaro é cabo eleitoral na disputa pelo comando do Congresso Estado de Minas, antes da decisão do DEM de liberar a bancada e não integrar nenhum bloco, 18 deputados federais mineiros afirmam que votarão em Lira. Um deles é Lincoln Portela (PL), que critica Baleia Rossi (MDB-SP) – principal rival do alagoano na disputa.



“Baleia Rossi é um homem experiente, decente e do bem, mas, lamentavelmente, as pautas dele se chocam um pouco com as nossas, patrióticas, nacionalistas e conservadoras. Pautas progressistas também deverão ser observadas por Arthur Lira, pois vivemos em uma democracia. Mas, por outro lado, sufocar, como aconteceu, nossas pautas conservadoras e algumas MPs seríssimas da Presidência, não é o melhor caminho”, disse ao EM, confirmando o voto em Lira. Segundo levantamento feito pelo, antes da decisão do DEM de liberar a bancada e não integrar nenhum bloco, 18 deputados federais mineiros afirmam que votarão em Lira. Um deles é Lincoln Portela (PL), que critica Baleia Rossi (MDB-SP) – principal rival do alagoano na disputa.“Baleia Rossi é um homem experiente, decente e do bem, mas, lamentavelmente, as pautas dele se chocam um pouco com as nossas, patrióticas, nacionalistas e conservadoras. Pautas progressistas também deverão ser observadas por Arthur Lira, pois vivemos em uma democracia. Mas, por outro lado, sufocar, como aconteceu, nossas pautas conservadoras e algumas MPs seríssimas da Presidência, não é o melhor caminho”, disse ao EM, confirmando o voto em Lira.





Outros 11 deputados federais mineiros dizem que apostarão em Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado pelo atual presidente do Parlamento Rodrigo Maia (DEM-RJ), como líder da Câmara até o fim de 2022. Assim como Portela cita Baleia no voto a Lira, Mário Heringer (PDT) critica o alagoano ao afirmar que vai votar no parlamentar paulista. O pedetista afirma que Lira “escolheu o caminho errado” ao defender pautas e ideais do governo Bolsonaro.





“Sou muito mais amigo pessoal do Arthur Lira que do Baleia. Mas ele escolheu o caminho errado, de ser governo e vir apadrinhado por uma instituição falida, que é o Executivo nacional neste momento. Vou votar na independência da Câmara, no respeito às instituições, no estado de Direito e na democracia. Vou votar contra o candidato do Bolsonaro”, afirmou, em contato com a reportagem.





Outros





Outros deputados federais são candidatos e correm na disputa pela presidência da Câmara. É o caso de Luiza Erundina (Psol-SP), Marcel van Hattem (Novo-RS) e os mineiros André Janones (Avante) e Fábio Ramalho (MDB). Todos terão votos da bancada mineira. A deputada Áurea Carolina (Psol) afirmou que votará em Erundina e justificou a escolha. “O Psol apresentou a candidatura da deputada Luiza Erundina, uma decisão que contou integralmente com o meu apoio. Seria mais confortável seguir a maioria que dominou o debate no campo progressista, e apoiará Baleia Rossi, mas tenho sérias razões para sustentar uma perspectiva dissonante”.





Já Fábio Ramalho, além do próprio sufrágio, deve contar com o voto do mineiro Júlio Delgado (PSB). “Minha tendência é votar no Fabinho. Dei minha palavra a ele”, diz ele. Já Tiago Mitraud (Novo) vai votar no correligionário Marcel van Hattem. “É um candidato que, a meu ver, reúne as características necessárias para fazer a modernização que a Câmara precisa. É alguém que não tem histórico de denúncias de corrupção, como outros candidatos, e não está aliado a partidos que, historicamente, não defendem reformas que o Brasil precisa”, disse, ao EM.





Secreto





Para algum candidato ser eleito já nesta segunda, em primeiro turno, ele precisa de 257 dos 513 votos. A votação é secreta, o que abre brechas para traições entre os parlamentares e com os determinados partidos. Caso nenhum deputado atinja os 257 sufrágios, a disputa vai para segundo turno, com disputa entre os dois mais votados. Alexandre Frota (PSDB-SP), Capitão Augusto (PL-SP) e General Peternelli (PSL-SP), além dos candidatos citados, disputam o primeiro turno na Câmara. A votação está marcada para as 19h de amanhã. Não havendo vencedor, a votação em segundo turno ocorre logo em seguida.