Rodrigo Pacheco é unanimidade na bancada mineira

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) tem apoio do presidente Jair Bolsonaro (foto: PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO - 6/9/20)

Se na Câmara dos Deputados os mineiros se dividem entre os candidatos, no Senado Federal a bancada mineira, composta por três senadores, vai com o mineiro Rodrigo Pacheco (DEM-MG).Além do próprio, Antonio Anastasia (PSD) e Carlos Viana (PSD) votarão no nome do Democratas, indicado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AL).