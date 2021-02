Agostinho Patrus é reconduzido à presidência da Assembleia de MG

Agostinho Patrus continuará no comando da Casa até janeiro de 2023 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 21/01/2020)

Protesto e pronunciamento

Mesa Diretora tem apenas uma mudança

Retomada econômica em pauta

Presidente daLegislativa de Minas Gerais (ALMG) desde 2019,(PV) foi oficialmente reconduzido ao cargo nesta segunda-feira (01/02). Os trabalhos parlamentares retornam após dias de recesso entre dezembro e janeiro. Mais cedo, outra solenidade marcou o início do ano legislativo.Agostinho foi candidato único na eleição ocorrida no fim do ano passado. Ele acabou escolhido por unanimidade. O deputado do Partido Verde será responsável por comandar o Parlamento Mineiro até o fim desta legislatura, em janeiro de 2023. O governador(Novo) participou presencialmente.“É um biênio que começa com as preocupações que temos com o momento, com a pandemia e com a saúde das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, há esperança na vacina e na retomada do desenvolvimento econômico”, disse Agostinho, em sua primeira entrevista coletiva após ser reconduzido ao cargo.Segundo ele, a Assembleia irá a localidades do interior mineiro para dialogar com os setores afetados pelos impactos econômicos daEm breve discurso, o governador fez menção à crise financeira que assola o estado.“Trabalhei com afinco, com o único objetivo de transformar a vida dos mineiros. Essa transformação não se faz sozinho, nem do dia para a noite. Ela requer união, parceria, para construir uma formação sólida; generosidade para se pensar no coletivo, e perseverança. Momento como esse, em que estamos reunidos, mostram a responsabilidade que temos e sinalizam a possibilidade de um futuro promissor”.Durante a cerimônia, agentes socioeducativos protestaram contra o governador Zema. Entre cânticos e gritos, eles pediam para conversar com o chefe do Executivo. A irritação é com as novas regras para as contratações temporárias . O texto autoriza a admissão por meio de processo seletivo simplificado e dispensa a seleção no caso de contratação para atender necessidades decorrentes de calamidade pública, de emergências em saúde pública e de emergências ambientais.Além da presidência, aque dirige as atividades da Assembleia tem outros seis cargos. Mudança apenas na 2° vice-presidência, que deixa de ser ocupada por Cristiano Silveira (PT), e passa a ser de Doutor Jean Freire, do mesmo partido.Agostinho Patrus (PV)Antonio Carlos Arantes (PSDB)Doutor Jean Freire (PT)Alencar da Silveira Júnior (PDT)Tadeu Martins Leite (MDB)Carlos Henrique (Republicanos)Arlen Santiago (PTB)Em janeiro, Agostinho Patrus apresentou o Recomeça Minas, programa de regularização de dívidas tributárias. O objetivo é auxiliar os setores econômicos afetados pela pandemia do novo coronavírus. O texto ainda não começou a tramitar.O Legislativo imagina ser possível a arrecadação de até R$ 14,9 bilhões por parte do Estado com a ampla adesão das empresas ao programa. A intenção é de que o programa vigore até cerca de três meses após o fim da validade do decreto de calamidade pública por causa da pandemia de COVID-19. Ele finda em 31 de junho de 2021, mas a tendência é de que seja prorrogado.À posse, estiveram figuras como o desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do TJMG, o secretário de Estado de Governo, Igor Eto, e o secretário de Governo de Belo Horizonte, Adalclever Lopes (MDB), que presidiu o Legislativo de Minas entre 2015 e 2019.