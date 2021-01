Bolsonaro almoça com cantores sertanejos em churrascaria de Brasília

Bolsonaro também teve a companhia do presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Solmucci (foto: José Cruz/Agência Brasil)

Reunião com deputados

Apelo a caminhoneiros

Após reunião no Ministério da Economia , o presidente Jairalmoçou nesta quarta-feira (27/1) na churrascaria Nativas Grill, na Vila Planalto. Ele optou pelo rodízio da casa. É a terceira vez que o mandatário opta por fazer suas refeições na região este ano.O chefe do Executivo estava acompanhado do presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel),, e de cantores sertanejos, como Sorocaba, Amado Batista e Nayara Azevedo.No dia 13, Bolsonaro almoçou em outro restaurante local, o Braseiro. Na ocasião, comeu o básico: feijão com arroz, bife de carne vermelha e salada diversa. De bebida, escolheu uma coca-cola. Bolsonaro também pediu de sobremesa doce de abóbora e pudim.Ao final, sem, tirou selfies com apoiadores e causou aglomeração.No dia 11, Bolsonaro também escolheu por fazer a refeição em um restaurante na Vila Planalto.Mais cedo, o presidente se reuniu com 30 deputados do PSL e disse que vai, "se Deus quiser, participar e influir na presidência da Câmara "."Fizemos uma reunião, aí, com 30 parlamentares do PSL, e vamos, se Deus quiser, participar, influir na presidência da Câmara com esses parlamentares de modo que possamos ter um relacionamento pacífico e produtivo para o nosso Brasil", apontou.Na saída do Ministério da Economia, Bolsonaro pediu que caminhoneiros não façam greve na próxima semana."Reconhecemos o valor dos caminhoneiros para a economia do Brasil. Apelamos para eles que não façam greve, que todos nós vamos perder. Todos, sem exceção. Agora, a solução não é fácil. Estamos buscando uma maneira de não ter mais este reajuste", disse.