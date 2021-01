Em costura pela Câmara, Bolsonaro se reúne com 36 deputados do PSL

(foto: Reprodução / Redes Sociais) tratadas, uma costura por apoio ao candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com 36 deputados do PSL em um café da manhã nesta quarta-feira (27/1) no Palácio da Alvorada. Entre as pautas, uma costura por apoio ao candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira.









Kicis registrou o encontro por meio das redes sociais e afirmou que a união em torno de Lira é uma forma de dar fim ao que chamou de "ditadura" imposta por Rodrigo Maia. "Café da manha do PSL/Aliança com nosso Presidente @jairbolsonaro, @MinLuizRamos sobre o futuro da política na Câmara dos deputados e nosso apoio a @ArthurLira_ p/ enterrar a ditadura instaurada por @RodrigoMaia", escreveu.





Café da manha do PSL/Aliança com nosso Presidente @jairbolsonaro , @MinLuizRamos sobre o futuro da política na Câmara dos deputados e nosso apoio a @ArthurLira_ p/ enterrar a ditadura instaurada por @RodrigoMaia pic.twitter.com/Qj4kVVJC3P %u2014 Bia Kicis (@Biakicis) January 27, 2021

Nossa tropa que sempre praticou atos democráticos está unida com nosso Presidente @jairbolsonaro pelo bem do povo Brasileiro, lutando pela defesa das nossas liberdades, direitos e garantias fundamentais. #TodosComBolsonaro pic.twitter.com/a2RDMqHPxB — Bia Kicis (@Biakicis) January 27, 2021





1º de fevereiro



A votação pela escolha dos presidentes da Câmara e do Senado está marcada para o dia 1. Enquanto os aliados do deputado Arthur Lira (PP-AL) estão otimistas com a vitória no primeiro turno, o grupo de Baleia Rossi (MDB-SP) acredita na vitória no segundo turno. O bloco do emedebista conta com 11 partidos, que somam 238 votos, mas estima-se que ele deverá receber cerca de 220 votos.