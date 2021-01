Mourão diz que Araújo pode deixar governo depois de eleições no Congresso

Hamilton Mourão afirmou que Itamaraty pode passar por 'reorganização' (foto: Marcos Correa/Presidência da República) Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo pode estar com os dias contados no Governo Federal. Isso porque há a possibilidade de o chefe do Itamaraty ser trocado após as eleições do novo presidente do Congresso Nacional. dopode estar com os dias contados no. Isso porque há a possibilidade de o chefe doser trocado após as eleições do novo presidente do









“Acho que poderá ocorrer uma reorganização do governo para que seja acomodada a nova composição política que emergir desse processo. Talvez alguns ministros sejam trocados, entre eles, o próprio Ministério das Relações Exteriores”, afirmou.





As eleições no Congresso acontecem na próxima semana. Na Câmara dos Deputados, o primeiro turno da eleição para a presidência será na segunda-feira (01/02), enquanto no Senado será na terça (02/02).





Ao abordar a situação de Araújo, Mourão ressaltou estar um pouco por fora do assunto e das decisões. Posteriormente, o vice-presidente disse que poderia ser mais utilizado por Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República.





“O presidente poderia me utilizar mais, de modo que a gente pudesse chegar às decisões que fossem as mais adequadas. Estou pronto para auxiliar. Eu gostaria de ter uma participação maior”, completou.