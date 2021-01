Eduardo Bolsonaro defende leite condensado: 'Pra quem faz atividade física'

Deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) justifica gastos do governo do pai com leite condensado (foto: Agência Brasil/Divulgação) leite condensado, movimentaram a internet. Nesta quarta-feira (27/01), o deputado federal, filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou uma série de tuítes tentando justificar a compra dos produtos. Os gastos do governo federal com alimentos considerados supérfluos, como os R$ 15 milhões em, movimentaram a internet. Nesta quarta-feira (27/01), o deputado federal, filho do presidente,(PSL-SP) compartilhou uma série de tuítes tentando justificar a compra dos produtos.









1) LEITE CONDENSADO NÃO SE MISTURA COM PÃO COM MORTADELA



Sempre com objetivo de criar narrativas para desgastar o Presidente, ontem circulou informação dando a entender que o Presidente teria gasto R$ 15,6 milhões com leite condensado em 2020.



Segue%uD83D%uDC47 pic.twitter.com/3CZjsQQD2r %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) January 27, 2021







Logo em seguida, ele diz que o produto virou a marca do governo Bolsonaro. O parlamentar também compartilhou uma imagem com gráficos mostrando que quase parte total deste valor foi gasto com o Ministério da Defesa.





3) Falando meias verdades e ignorando o teor completo da informação, algo que para ser buscado necessita de tempo e pesquisa nem sempre ao alcance dos brasileiros foi deixado de lado que dos R$ 15,6 milhões só para o Ministério da Defesa (MD) vão R$ 14,2 milhões (91%). pic.twitter.com/ZhociBNdFg %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) January 27, 2021







Após mostrar cálculos de quanto leite condensado é gasto por pessoa para os militares das forças armadas, Eduardo Bolsonaro finaliza sua justificativa dizendo que “é um produto calórico indicado a quem faz muitas atividades físicas”.





5) ...vide ainda que o item é um produto calórico indicado a quem faz muitas atividades físicas e serve de base para a elaboração de vários outros alimentos comuns a mesa dos brasileiros como bolos. %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) January 27, 2021



Desta forma, segundo o parlamentar, não existe desvio ou superfaturamento como dizem as pessoas que pedem o impeachment “de um presidente honesto”.

6) Assim,sem apontar qualquer suspeita de desvio ou superfaturamento,os afoitos que já pediam o impeachment de um presidente honesto por esta informação disponível no portal da transparência do governo,parece q de fato algo está faltando a eles sim: a teta que estavam acostumados pic.twitter.com/L1NdeKubAa %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) January 27, 2021

despesas. levantamento dos gastos do governo federal em 2020 foi publicado pelo site Metrópoles. Segundo a reportagem, foi apurado com base do Painel de Compras atualizado pelo Ministério da Economia, no último ano, que todos os órgãos do executivo pagaram, juntos, mais de R$ 1,8 bilhão em alimentos – um aumento de 20% em relação a 2019. Para a reportagem, foram considerados apenas os itens que somaram mais de R$ 1 milhão em

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira