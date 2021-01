Deputado bolsonarista se recusa a usar máscara em voo e PF é acionada

Deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) é retirado de voo da Gol por se recusar a usar máscara (foto: Reprodução/Facebook) máscara de proteção se tornou um item indispensável e obrigatório para sair de casa. Foi por este motivo que o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) foi retirado do voo da Gol, após se recusar a usar o acessório nessa terça-feira (26/01) em Guarulhos (SP). Desde o início da pandemia, o uso dede proteção se tornou um item indispensável e obrigatório para sair de casa. Foi por este motivo que o deputado bolsonarista(PSL-RJ) foi retirado do voo da Gol, após se recusar a usar o acessório nessa terça-feira (26/01) em Guarulhos (SP).









A Gol informou que o atestado apresentado por Daniel Silveira não se enquadra para o embarque sem máscara. Ele foi informado por um funcionário que teria o embarque negado, caso não utilizasse a máscara a bordo. O deputado insistiu que o voo só sairia com ele a bordo.





Em seguida a Polícia Federal foi acionada para retirá-lo e só assim ele deixou a aeronave. A companhia aérea remarcou o embarque no voo seguinte para Brasília, mediante a utilização da máscara.





Esta não foi a primeira vez que o fato ocorreu com o parlamentar. Ele já passou pela mesma situação em outubro de 2020, quando se recusou a usar máscara no aeroporto do Rio de Janeiro, alegando estar amparado pela lei.





E em 10 de dezembro, ele foi flagrado por passageiros sem máscara em um voo de Brasília para o Rio.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira