Suspeita de surto de COVID-19 no TRE-MG preocupa servidores

Diretores do Sitraemg fizeram uma manifestação simbólica nessa terça-feira (19) na porta da sede do TRE-MG na região Centro-sul de Belo Horizonte (foto: Sitraemg/Reprodução)

Servidores dal de Minas Gerais queixam-se de que a volta ao trabalho presencial nas dependências do órgão de jurisdição provocou um aumento de 439% nas notificações de contaminação por coronavírus.Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais (), a quantidade de suspeitas de COVID-19 nosubiu de 116, em setembro, quando os funcionários saíram do, para 509 em dezembro, após um período de intensa exposição com as

O sindicato defende que o trabalho presencial dos servidores do TRE é desnecessário, uma vez que os dois principais serviços pós-eleição, que são a análise de prestação de contas de candidatos e de justificativas eleitorais, podem ser remotamente.



“Com o trabalho remoto, o servidor vai continuar a desempenhar as suas funções e vai estar se protegendo e à população também. Infelizmente a administração não está tendo a sensibilidade para perceber isso”, afirma o coordenador-geral do Sitraemg, Lourivaldo Duarte.

Uma servidora de um cartório eleitoral em Belo Horizonte que não quis se identificar relata que pegou a doença no final do ano passado junto a outros colegas de repartição. Segundo ela, após a confirmação dos casos, o cartório ficou fechado para evitar novas contaminações. Ela avalia que a organização de eleições requer a presença dos funcionários, mas que, concluído o pleito, não há motivos para manter o trabalho presencial com o quadro atual da pandemia.

“Metade da eleição foi planejada em casa, em home office, e uma parte não tem como fazer de casa. Nós voltamos pro cartório em 3 de outubro e desse então estamos assim. As eleições demandam mesmo o trabalho presencial, mas passou a eleição e não tem necessidade de manter o regime presencial. Eu morro de medo da reinfecção. O meu quadro de COVID não foi tranquilo. Eu sei que eu posso pegar o vírus em qualquer lugar, mas eu acho que situações desnecessárias poderiam ser evitadas”, protesta a servidora.

Em março de 2020, com a chegada da pandemia no Brasil, o expediente presencial foi suspenso em todas as unidades do TRE-MG. Segundo o órgão, nesse período foi mantida a jornada presencial apenas em casos de estrita necessidade, em que não era possível realizar o trabalho a distância, tais como o uso de sistemas administrativos que só podem ser acessados no ambiente de rede interna.



A retomada do expediente presencial foi iniciada em 10 de agosto, mas o retorno dos servidores que não ocupam cargos de chefia ocorreu em duas etapas, em 14 de setembro e 13 de outubro.

'Retorno necessário'

Segundo o TRE-MG, o retorno foi necessário devido a%u0300 proximidade da realização das eleições municipais do ano passado, já que muitas atividades de preparação do pleito não podiam ser realizadas de forma remota.O Tribunal assegura que elaborou um plano para retomada gradual do trabalho presencial em suas dependências com base em diretrizes de autoridades de saúde e vigilância sanitária e visando minimizar os riscos de contaminação. Todos os servidores que se enquadram em algum grupo de risco foram mantidos em trabalho remoto.

O Sitraemg, que fez uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho em dezembro, afirma que as estações de trabalho não possuem o distanciamento recomendado pela área médica do tribunal e que parte dos banheiros são minúsculos e sem ventilação.

Lourivaldo Duarte lembra que não há, por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nenhuma resolução que obriga que a prestação de serviços a eleitores e candidatos seja feita de forma presencial. Ele cita, inclusive, o aplicativo e-Título, que permite ao eleitor a execução de quase todos os serviços sem o auxílio de um funcionário da Justiça Eleitoral.

Diretores do sindicato fizeram uma manifestação simbólica nessa terça-feira (19) na porta da sede do TRE-MG, na Avenida Prudente de Moraes, região Centro-sul de Belo Horizonte.

Relatório interno obtido pelo Estado de Minas mostra que Seção de Atendimento Médico e Odontológico (Sameo) do TRE-MG, orientou, no início deste mês, a retomada do trabalho remoto de todos os servidores que possam desempenhar suas funções a distância.



O documento expõe que a situação no Tribunal em dezembro apresentou rápida aceleração de novos casos e que houve nítida dificuldade de servidores no cumprimento das medidas de prevenção recomendadas, aumentando assim o risco de contágio interno.





Casos suspeitos

Por meio de nota, o TRE-MG confirma que foram registradas 509 notificações até o mês passado, mas esclarece que os números apresentados pelo Sitraemg se referem às notificações de casos suspeitos de COVID-19 e não às ocorrências confirmadas da doença. Os dados englobam magistrados, servidores e outros colaboradores, bem como seus familiares. Segundo o órgão, ate%u0301 18 de dezembro, o total de casos confirmados de COVID-19 era de 186 dentre as 509 notificações notadas.

Quanto a%u0300 manutenção do expediente presencial, O TRE informa que, desde o retorno ao trabalho após o fim do recesso do Judiciário, em 07 de janeiro, a administração do Tribunal esta%u0301 estudando novas medidas a serem adotadas, a partir dos dados mais recentes sobre a pandemia de COVID-19 em Minas Gerais e dos casos entre os seus colaboradores.

*estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz