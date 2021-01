Bolsonaro comete equívoco e trata carnaval como feriado nacional

Bolsonaro cometeu equívoco ao tratar carnaval como feriado nacional (foto: Marcos Corrêa/PR)









A portaria dá autonomia para estados e municípios decidirem sobre as datas. Lugares como São Paulo e Salvador, por exemplo, que possuem as festividades mais tradicionais do país, são consideradas como pontos facultativos. No Rio de Janeiro, por sua vez, somente a terça-feira é considerada como feriado estadual.





Com a COVID-19 em alta, os estados citados ainda não definiram uma data para a realização do carnaval, uma vez que ainda não há vacina disponível à população. Apesar disso, Bolsonaro, que se equivocou ao tratar as datas como feriados, disse que “cada um é responsável pelos seus atos”.





“Esse feriado é uma lei federal, então a ideia nossa é, obviamente, não criar nenhum óbice e manter o feriado. Agora se o cara vai ou não pular o carnaval, ou se vai ter carnaval ou não, é outra história. carnaval é um feriado religioso, se não me engano. Segunda e terça, feriado. Vamos manter isso e cada um é responsável pelos seus atos”, disse.

Durante a transmissão semanal por meio das redes sociais, o presidente(sem partido) disse que o "feriado" deem 2021 está mantido. No entanto, Bolsonaro cometeu um equívoco ao tratar os dias 15 e 16 de fevereiro como feriados nacionais, uma vez que são considerados como