Bolsonaro lamenta 200 mil mortes, mas diz que é preciso enfrentar o vírus

Bolsonaro diz que brasileiros precisam enfrentar a COVID-19 (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República)









“A vida continua. A gente lamenta, hoje, estamos batendo 200 mil mortes - muitas dessas mortes com COVID-19 (com comorbidades) e outras de COVID-19, não temos uma linha disso, mas a vida continua. Lamentamos profundamente, estou preocupado com a minha mãe, que tem 93 anos de idade. Se ela contrair o vírus, ela vai ter dificuldades pela sua idade, mas temos que enfrentar isso. Alguns querem continuar aquela velha história de “fique em casa, que a economia a gente vê depois”. Isso não vai dar certo. Isso vai ser um caos no Brasil, pode nos levar a condições mais dramáticas do que as consequências do vírus”, disse.





Além das 200.498 mortes registradas até esta quinta-feira, sendo 1.524 delas computadas nas últimas 24 horas pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou o recorde de casos no período de um dia, desde o início da pandemia. Foram 84.843 novos diagnósticos positivos.

ultrapassou, nesta quinta-feira (07/01), a marca de 200 mil mortes por. No fim da transmissão semanal por meio das redes sociais, o presidente(sem partido) lamentou os falecimentos, mas disse que a população precisa “enfrentar” o vírus.